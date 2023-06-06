VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni kabine Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez toplandı
Ticaret Bakanlığı'nda yeni sürecin gündemleri belli oldu
Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Siyasi bir mevtadır
Fahrettin Altun'dan Twitter'ın protokol kararı açıklaması... "Dezenformasyonla mücadele edeceğiz"
Bakan Güler'in Mavi Vatan çıkışı Yunanistan'da yankılandı
Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler
06 Haziran 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 12:30:00

Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler

ABONE OL

CHP'nin son MYK'sında Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilatları kendisine bağlaması Fatih Portakal'ı çileden çıkardı. CHP'nin 28 Mayıs mağlubiyeti sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alan Portakal, adeta günah çıkararak sert ifadeler kullandı.

CHP'nin fonladığı gazetecilerden Fatih Portakal, seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca istifaya davet etti. Portakal, CHP'de değişim gerektiğini vurgularken, safını da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana seçti. Portakal, kendi YouTube kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kez çok ağır sözlerle yüklendi. Portakal, "CHP'de basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir." dedi.

FATİH PORTAKAL TOPA TUTTU: BASİRETSİZ, KORKAK!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından koltuğu devretmesi gerektiğini düşünen Portakal, defalarca canlı yayından çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edeceğini beyan ederek, MYK'yı yeniden şekillendirmesi, teşkilatları kendisine bağlaması Portakal'ı çileden çıkardı. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Portakal adeta günah çıkararak sert ifadeler kullandı.

Portakal, "CHP'de basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir. Demokrasi, sevgi, aşk dili falan bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz." dedi.

"BEN YA SAFIM YA APTALIM"

Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alan Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:

İyi oluyor aslında, insanları böyle tanımamız da böyle oluyor. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a asla vermem. Ama başka önde giden olsa verirdim. Size benim gibi kerhen veren isimler çok Kemal Bey. Ama artık yok, benden paso Kemal Bey.

Etiketler : CHP Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Yeni şarkı müjdesi

Yeni şarkı müjdesi
"Kadir ile keyfimiz yerinde"

"Kadir ile keyfimiz yerinde"
Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür

Damla Colbay'dan sevgiliye teşekkür
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum

Mine Tugay: Köy hayatını seviyorum
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
Festival açılışı Ceceli'den

Festival açılışı Ceceli'den
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX