Fatih Keleş, CHP'deki para trafiğini anlattı: Beylikdüzü'nden parayı alıp Tuncay Yılmaz'la getirdik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün ifade veren CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın ardından dün de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifade verdi.

NERDE ALDIĞINI HATIRLAMIYOR!

Şüpheli Fatih Keleş, yaklaşık 1,5 saat savcılıkta verdiği ifadenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı. Keleş'in savcıya verdiği ifadede kaynağı belli olmayan çanta dolusu paralarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Parayı İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile birlikte taşıdığını açıklayan Keleş, şu ifadeleri kullandı: "2019'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer beni aradı. İl binasının satımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi."

4 DEFA PARALARI SAYDIK

"Beylikdüzü ilçe binası ya da kendi ofisimde bululuşp çanta içerisinde paraları aldık. Çanta içinde ne kadar para olduğunu bilmiyordum. Özgür Nas ile iletişime geçtim, parayı söylediği konuma götürdüm. Para çok olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım Tuncay Yılmaz'ı arayarak yardım istedim ve parayı satıcının avukatının ofisine götürdük. Para 3-4 defa sayıldı. İçinden TL, dolar ve euro çıktı. O günden sonra il binası hangi tarihte satın alındı, para hangi yolla ödendi bilgim yoktur. Parayı bana Turan Taşkın Özer verdi."

PARALAR NEDEN ELDEN ALINDI?

Önceki gün savcılığa giden Can Poyraz ve Özgür Nas'ın verdiği ifadeler de ortaya çıktı. Şüpheliler, partinin açıklamaları yönünde ifade verdi. Nas "Genel merkez bu paranın kapora olarak verileceğini söylediği için resmi kayıtlara girip girmediğini bilmiyorum" dedi. Para sayma işlemi bittikten sonra il binasını satın alan CHP tarafının temsilcisi olarak, 'nakden haricen 15.510.000 TL teslim alınmıştır' yazılı tutanağı imzaladığını söyleyen Nas, "Paranın nereden temin edildiği veya binanın ne kadar meblağ ile satın alındığı konusunda herhangi bir bilgim yok" diye ifade verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise katıldığı bir TV yayınında, neden kaporanın elden verildiği sorusuna ilişkin "Ben o kısmı bilmiyorum. O kısım Canan (Kaftancıoğlu) hanım tarafından yürütülen süreçti. O süreci doğrudan yürüten kişiydi. Mutlaka il başkanımız konuşmuştur, oradaki arkadaşlarla il başkanımızın yaptığı görüşmeyi biliyorum" ifadelerini kullanarak topu eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na attı. Kaftancıoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise sessizliği sürüyor.

ÖZER VE YILMAZ İFADEYE ÇAĞRILDI

Savcılık, şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda yeni isimleri ifade vermeleri için adliyeye çağırdı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in 'tanık' sıfatıyla, para sayma görüntülerinde olduğu görülen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ise 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa çağrıldığı öğrenildi.