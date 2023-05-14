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Oy kullanan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama
14 Mayıs 2023 Pazar 14:48:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 14:48:00

Fatih Erbakan oyunu Ankara'da kullandı

Kaynak: IHA

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'da oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Erbakan, "İlk kez bir parti genel başkanı olarak oy kullandım. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile birlikte oyunu Ankara'da kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Cumhur İttifakı'nın ortağı Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile birlikte oyunu Doktor Binnaz Ege Doktor Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde 4446 numaralı sandıkta kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erbakan, "Önemli olan yeni kurulacak olan hükümetin ve meclisin verimli bir çalışma içerisinde olmasıdır" dedi.

Erbakan, "En önemli vatandaşlık görevlerimizden biri olan oy kullanma işlemini eşimle birlikte gerçekleştirdik. Bu seçimlerin ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Seçimlerin Türkiye genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleştirmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu seçimlerin benim için önemi bir başka. İlk defa bir parti genel başkanı olarak seçim geçirmiş oluyorum. Daha önce yıllar boyunca rahmetli Erbakan hocam ve annemle birlikte oy kullanmak için sandık başına geliyorduk. Ama bu sefer kendimiz bir parti başkanı olarak oy kullandık. Önemli olan yeni kurulacak olan hükümetin ve meclisin verimli bir çalışma içerisinde olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarından gelen seçim sürecinin nasıl ilerlediğine dair soruya yanıt veren Erbakan, "Bizim içinde bulunduğumuz ittifak ve kendi partimiz açısından süreç gayet olumluydu. Aday olduğum İstanbul 2. Bölge için de aynısı geçerlidir. Bizim için hayırlı bir sonuç çıkacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Erbakan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladıktan sonra okuldan ayrıldı.

Etiketler : Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Erbakan
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