Fatih Erbakan: Yetkili kurumlarımızla daveti değerlendireceğiz

Fatih Erbakan; "Bizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini söylediler. Yetkili kurumlarımızla daveti değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.



ERBAKAN: CEVABIMIZI EN KISA ZAMANDA İLETECEĞİZ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daveti değerlendireceklerini belirterek, "AK Parti heyeti olarak ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla bir müzakerede bulunuldu. Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz. Nazik ziyaretlerinden davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

YILDIRIM: ÇOK FAYDALI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Binali Yıldırım; "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bildiğiniz gibi seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Bundan sonra göre YSK'da olacak. Seçimlerimizin hayırlar getirmesini diliyorum. Takvim netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Refah Partisi Genel Merkezi'ni AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyoruz. Seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Verimli görüşme gerçekleştirdik. Seçimlerde birlikte yok yürüyelim. Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Kararlarını paylaşacaklardır." dedi.



Yıldırım; "Bizler de inşallah yetkili kurularımızda daveti değerlendireceğiz. Kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz. Nazik ziyaretlerinden davetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

