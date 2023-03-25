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25 Mart 2023 Cumartesi 08:22:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 08:22:00

''Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı olacak?'' sorusuna Yeniden Refah Partisi'nden cevap

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Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı yönündeki iddialara cevap veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya Bakanlık gibi bir şey konuşulmadı.' dedi.

Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi, ittifakların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderileceği son gün Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıkladı.

Genel Başkan Erbakan, "Karşı bloğun (6'lı koalisyon) ülkemize fayda sağlamayacağını görmemiz de bu kararı almamızda etkili oldu" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Cumhur İttifakı'yla uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hemen akabinde Erbakan'ın olası yeni yönetimde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alabileceği iddiaları gündeme geldi. TRT Haber'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe iddialara "koltuk pazarlığı yok" diyerek cevap verdi. Sakartepe, bakanlık veya Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi bir pozisyonun şimdiye dek konuşulmadığını aktardı.

TRT Haber Spikeri Aslı Noyan, Sakartepe'ye Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma ihtimali yönündeki öngörüsünü iletti.

Sakartepe, bu iddiayı şu sözlerle cevapladı:

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nda kendi logosuyla tüm seçim çevrelerinde seçimlere kendi adaylarıyla katılacak. Bu anlamda biz hükümetle ilgili, bakanlık veya herhangi bir pozisyonla ilgili hiçbir pozisyonu görüşmedik kıymetli arkadaşlar. Onu buradan, aziz milletimizin önünde tekrar ifade ediyorum.

Biz vekillerimizi, milletimizden istiyoruz. Aziz milletimizin teveccühüne güveniyoruz. Bu yola çıkarken önce Allah'a sonra da aziz milletimize güveniyoruz. Bundan dolayı 600 milletvekili adayımızla, Türkiye'nin tüm çevrelerinde seçimlere katılacağız. Sayın genel başkanımızla az evvel beraberdim ama bu hususu kendilerine sormadım.

Lakin şahsi kanaatimi ifade etmem gerekirse, milletvekili adayı olacak muhterem genel başkanımız. Ama bunu teyit etmem lazım. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya Bakanlık gibi bir şey konuşulmadı.

Etiketler : Fatih Erbakan Cumhur İttifakı Yeniden Refah Partisi

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