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26 Mart 2023 Pazar 23:12:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 23:12:00

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma nedenini açıkladı!

Kaynak: TRT Haber

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Fatih Erbakan, 'Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ataist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ ve PKK'nın desteğini görmemiz nedeniyle karşı bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık. Ülkemizin 60-70 yıl yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp, adaylığa devam etmemiz durumunda böyle bir ihtimal olması söz konusuydu. Karşı blokta tüm sol, komünist, sosyalist, ataist fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz. FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz. Hatta PKK mensuplarının açıkça yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz, bu bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik." dedi.

"HÜKÜMETE DESTEK VERDİĞİMİZ KONULAR OLDU"

Erbakan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz başından beri doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz diye yola çıktık. Hükümete de çok destek çıktığımız oldu. Ayasofya'nın cami olması, Taksim'e cami yapılması, askeri vesayetin kalkması, başörtü yasağının kalkması, yerli otomobil, yerli İHA-SİHA'lar tüm bu konularda destek verdik.

"MİLLET İTTİFAKI, MİLLİ GÖRÜŞ ÇİZGİMİZE TABAN TABANA ZIT"

Fatih Erbakan, Millet İttifakı ile ilgili, "Bizim 50 senelik milli görüş çizgimizle nasıl taban tabana zıt olduğunu açıklamaya lüzum bile yok. Millet İttifakı'na dahil olmak bu bakımdan mümkün değil. Kılıçdaroğlu, 'LGBT'nin Türk aile yapısına zararı olur mu' sorusuna 'zararı olmaz' diyor. Ekrem İmamoğlu eşcinsel evlilikleri destekliyor. CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi'nde LGBT Merkezi kuruluyor. Ali Babacan 'Avrupa bize aferin diyecek' diyor. Bunlar Milli Görüş çizgisine aykırı." açıklamalarında bulundu.

"28 ŞUBAT'I HATIRLATIYOR"

Erbakan, 6'lı masayı "İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyen, başörtüsüne yasal güvence getirilmesini kabul etmeyen Millet İttifakı bize 28 Şubat'ı hatırlatıyor." sözleriyle eleştirdi.

"SAADET PARTİSİ MİLLİ GÖRÜŞÜ TEMSİL EDEMEZ"

Saadet Partisi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Erbakan, "Saadet Partisi, milli görüşü temsil edemez. Milli görüş prensiplerine taban tabana zıt vaatleri ortaya koyan bir ittifakın içerisinde yer alıp, bu ittifakın adayı olan Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmaları. LGBT konusu, 3 dini çocuklara öğreteceğiz denilmesi, 4-6 yaş çocuklara Kur'an öğretilmesi yanlıştır denilmesi. Bu yapının içerisinde masayı dağıtmak yerine halen o masada oturmaları, milli görüşün neresine sığdırılabilir? Bu yanlışları devamlı ifade ediyoruz" dedi.

Etiketler : fatih erbakan Saadet Partisi Cumhur İttifakı

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