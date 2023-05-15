VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu çark etti: İnancım gereği öyle dedim
Bakan Koca: Seçimlerde 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlandı
Fatih Erbakan: Açıklanan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz
Çorum'un asırlık çınarları oylarını kullandı
İspanya'da şampiyon Barcelona
Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışı oylarla ilgili açıklama
15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:35:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:35:00

Fatih Erbakan: Açıklanan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz

ABONE OL

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul ikinci bölgede milletvekili olarak seçilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erbakan: "İstanbul 2. Bölge'den şu anda açıklanan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz" dedi.

İşte Fatih Erbakan'ın yaptığı açıklamanın detayları;

İstanbul ikinci bölgemizin seçmenlerine şahsım adına teşekkür ederim. Kendilerinin desteğiyle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İstanbul ikinci bölgede milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz.

Teşkilatlarımıza hususi olarak teşekkürlerimizi iletmemiz gerekir. Burada bulunsun veya bulunmasın bütün teşkilat mensuplarımıza en içten teşekkürleimizi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin.

Azizle gayretle sabırla çalışarak milli görüşü, Yeniden Rafeh Partimizi kendi amblemiyle seçilere, kendi listesiyle, kendi gücüyle kendi oylarıyla meclise taşınmasına bu teşkilatlarımız vesile oldu. En içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah Cenab-ı Allah'ın çok daha büyük başarıları yaşatmasını niyaz ediyorum.

Etiketler : erbakan seçim milletvekili 2023 seçim sonuçları
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk
Utangaç âşıklar

Utangaç âşıklar
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Festival performansı

Festival performansı
Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım

Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Annesiyle mankenlik yaptı

Annesiyle mankenlik yaptı
Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi
Evlenen çiftlerin hep yanındayım

Evlenen çiftlerin hep yanındayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX