Fatih Erbakan: Açıklanan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul ikinci bölgede milletvekili olarak seçilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Erbakan: "İstanbul 2. Bölge'den şu anda açıklanan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz" dedi.
İşte Fatih Erbakan'ın yaptığı açıklamanın detayları;
İstanbul ikinci bölgemizin seçmenlerine şahsım adına teşekkür ederim. Kendilerinin desteğiyle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İstanbul ikinci bölgede milletvekili olarak seçilmiş bulunuyoruz.
Teşkilatlarımıza hususi olarak teşekkürlerimizi iletmemiz gerekir. Burada bulunsun veya bulunmasın bütün teşkilat mensuplarımıza en içten teşekkürleimizi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin.
Azizle gayretle sabırla çalışarak milli görüşü, Yeniden Rafeh Partimizi kendi amblemiyle seçilere, kendi listesiyle, kendi gücüyle kendi oylarıyla meclise taşınmasına bu teşkilatlarımız vesile oldu. En içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah Cenab-ı Allah'ın çok daha büyük başarıları yaşatmasını niyaz ediyorum.
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