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Fatih Camisindeki saldırı... "Ümit ederiz saldırgan münferit hadisenin failidir"
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09 Ocak 2024 Salı 11:30:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 11:30:00

Fatih Camisindeki saldırı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ederiz saldırgan münferit hadisenin failidir

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Camisindeki saldırı hakkında, "Ümit ederiz saldırgan münferit hadisenin failidir. Arkasında organize işler varsa Türkiye, buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür. ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da "Diyanet-Sen 3. Büyük Türkiye Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fatih imamına bıçaklı saldırısına ilişkin "Hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Son dönemdeki bu gelişmeler bize çok daha birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı, çok daha fazla şuurlu ve geleceği planlayarak hareket etmemizi göstermekte ve öğretmektedir." dedi.

Kurtulmuş, "Birliği ve dirliği sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu milletin mayası Müslümanlıkla yoğrulmuştur." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : numan kurtulmuş büyük türkiye buluşması canlı
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