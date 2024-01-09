Fatih Camii'nde provokatif saldırı... "Lanetliyorum, kınıyorum"

Fatih Camii'nde provokatif saldırı... AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Lanetliyorum, kınıyorum
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, "Milletimizin yanında olacağız. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da hocamızın da sağlık durumunu yakından takip ediyor." dedi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde yaralanan imamı hastanede ziyareti sonrası açıklama yaptı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum, Fatih Camii'ndeki provokatif saldırıya ilişkin "Yapılan saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum." dedi.
Kurum, "Milletimizin yanında olacağız. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da hocamızın da sağlık durumunu yakından takip ediyor." dedi.
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