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30 Ocak 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 10:30:00

Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-2'de sondaja başladığını bildirdi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.

Etiketler : amasra 2 kuyusu fatih sondaj gemisi sakarya gaz sahası enerji
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