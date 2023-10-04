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Fatih Altaylı'nın marketlerde ''TÜİK ayarlı indirim'' iddiasına yalanlama
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04 Ekim 2023 Çarşamba 23:07:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 23:07:00

Fatih Altaylı'nın marketlerde ''TÜİK ayarlı indirim'' iddiasına yalanlama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Fatih Altaylı'nın 'TÜİK, TÜFE hesaplaması için denetim zamanında marketleri arayarak etiketleri artırmayın talimatı veriyor' iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. DMM tarafından yapılan açıklamada, 'İlgili iş yerlerine fiziksel olarak ayın belirli bir gününde ziyaret gerçekleştirilmesi ve ayın belirli bir gününde veri derlenmesi gibi bir yöntem söz konusu değildir.' ifadeleri kullanıldı.

Youtube kanalında konuşan gazeteci Fatih Altaylı, TÜİK'in gıda enflasyonunu düşük göstermek için marketlere müdahale ettiğini iddia etti. Altaylı, "Enflasyon için fiyat toplayan TÜİK'in denetim zamanında marketlere telefon geliyormuş. 'Bu birkaç gün etiketleri artırmayın, fiyatları düşürün' diye" şeklinde konuştu.

İletişim Başkanlığı, Altaylı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TÜFE sepetindeki mal ve hizmet fiyatları, uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde; alandan veri derleme, barkod tarama verilerinin kullanımı ve web scraping (veri kazıma) yöntemiyle detaylıca derlenmektedir.

Zincir marketlerdeki denetlemeler, barkod tarama yöntemiyle doğrudan kasadan geçen ürünlere ait günlük veri toplama yöntemiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla ilgili iş yerlerine fiziksel olarak ayın belirli bir gününde ziyaret gerçekleştirilmesi ve ayın belirli bir gününde veri derlenmesi gibi bir yöntem söz konusu değildir.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "TÜİK, TÜFE hesaplaması için denetim zamanında marketleri arayarak etiketleri artırmayın talimatı veriyor" iddiası doğru değildir."

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı dezenformasyon DMM Etiket denetim TÜİK TÜFE Fatih Altaylı iddia Aslısız açıklama
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