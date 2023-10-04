Fatih Altaylı'nın marketlerde ''TÜİK ayarlı indirim'' iddiasına yalanlama

Youtube kanalında konuşan gazeteci Fatih Altaylı, TÜİK'in gıda enflasyonunu düşük göstermek için marketlere müdahale ettiğini iddia etti. Altaylı, "Enflasyon için fiyat toplayan TÜİK'in denetim zamanında marketlere telefon geliyormuş. 'Bu birkaç gün etiketleri artırmayın, fiyatları düşürün' diye" şeklinde konuştu.

İletişim Başkanlığı, Altaylı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TÜFE sepetindeki mal ve hizmet fiyatları, uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde; alandan veri derleme, barkod tarama verilerinin kullanımı ve web scraping (veri kazıma) yöntemiyle detaylıca derlenmektedir.

Zincir marketlerdeki denetlemeler, barkod tarama yöntemiyle doğrudan kasadan geçen ürünlere ait günlük veri toplama yöntemiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla ilgili iş yerlerine fiziksel olarak ayın belirli bir gününde ziyaret gerçekleştirilmesi ve ayın belirli bir gününde veri derlenmesi gibi bir yöntem söz konusu değildir.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "TÜİK, TÜFE hesaplaması için denetim zamanında marketleri arayarak etiketleri artırmayın talimatı veriyor" iddiası doğru değildir."