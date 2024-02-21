Altaylı'nın 'KAAN' hazımsızlığına tepki: Zihniyetleri bozuk!

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21 Şubat 2024 Çarşamba 23:08:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 23:08:00

Fatih Altaylı'nın 'KAAN' hazımsızlığına canlı yayında sert tepki: Bunların zihniyetleri bozuk!

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Yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın tarihi uçuşunun ardından Fatih Altaylı'nın 'İnsanlara hayal satmayın. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi.' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Altaylı'nın bu sözlerine Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir "Bunları ikna edemezsiniz. Her bir kabloyu görse bile yine ikna olmaz. Çünkü bunların zihniyetleri bozuk." sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

FATİH ALTAYLI'NIN KAAN HAZIMSIZLIĞI

Fatih Altaylı, KAAN'ın Milli Muharip Uçak KAAN ilk görücüye çıkarıldığı dönemde hazımsızlığını gizleyememiş ve çirkin ifadeler kullanmıştı. Altaylı Türkiye'nin önemli kilometre taşlarından olan KAAN projesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin.

HİLMİ DAŞDEMİR'DEN SERT TEPKİ: BUNLARIN ZİHNİYETLERİ BOZUK

KAAN'ın tarihi ilk uçuşu Gazeteci Murat Çiçek'in 24 TV'de sunduğu 'Açık Görüş' programında da masaya yatırıldı. Programın konuklarından Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Altaylı'nın sözlerine tepki göstererek, "(Fatih Altaylı) Bu adam sürekli çamur atıyordu, bunları ikna edemezsiniz. Her bir kabloyu görse bile yine ikna olmaz. Çünkü zihniyetleri bozuk." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fatih Altaylı KAAN Milli Muharip Uçak
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