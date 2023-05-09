Fatih Altaylı bile CHP'li belediyelerin imar rantına isyan etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'nin imar rantına isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkisi. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte."

CHP'Lİ BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bozburun körfezindeki alanın CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu ortaya çıktı.

Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'nün yaklaşık iki ay önce CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne ayrı ayrı gönderdiği resmi yazıda "İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bölgedeki yapılaşmayla ilgili işlem yapılmasının istendiği öğrenildi.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN RANTINI BAKANLIK'A ŞİKAYET ETTİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'nin bu kural tanımaz tutumuna isyan ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na şikayet etti.

Zaten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'nün Fatih Altaylı'nın paylaştığı alanla ilgili bu yazıdan tam 2 ay önce CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne ayrı ayrı "İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bölgedeki yapılaşmayla ilgili işlem yapılmasını" istenen resmî yazı gönderdiği belirlendi. Buna rağmen CHP'li belediyeler bu konuda hiçbir adım atmadı.