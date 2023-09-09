VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 16 yaşında bir çocuğu şehit etti
Kılıçdaroğlu'nun korumalarından, Edremit Belediye Başkanı'na sert müdahale
Fas'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Silva'dan ''Türkiye'' mesajı
Ermenistan Karabağ'da tansiyonu yükseltiyor: Yasa dışı faaliyetler arttı
Depremzedelere yardım maçında dostluk kazandı!
09 Eylül 2023 Cumartesi 22:55:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 22:55:00

Fas'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Depremin vurduğu Fas'ta 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Fas'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Fas Kraliyet Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği ve 3 günlük ulusal yas ilan edileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca silahlı kuvvetlerin, depremden etkilenen bölgelere temiz içme suyu, gıda malzemeleri, çadır ve battaniye sağlamak için arama-kurtarma ekiplerini görevlendireceği belirtildi.

Etiketler : fas deprem ulusal yas
Barbie stili

Barbie stili
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Sinan'dan ‘Müjde' var

Sinan'dan ‘Müjde' var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX