VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
05 Mart 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 15:45:00

Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler için seferber oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, gönüllüler afetzedelerin ihtiyaçları için seferber oldu.

Sanatçıdan doktora, çocuk gelişimi uzmanından kaynakçıya kadar farklı meslek gruplarından çok sayıda gönüllü, depremzedelere bir nebze olsun katkı sunmak için çabalıyor.

Gönüllüler arasında yer alan sirk sanatçısı ve çocuk gelişimi uzmanları çocuklarla ilgilenirken, diğer gönüllüler de depremzedelere yemek dağıtımından ilaç teminine kadar birçok işte aktif görev alıyor.

"ERDAL BAKKAL" DA SAHADA

Bir televizyon dizisinde canlandırdığı "Erdal Bakkal" karakteriyle tanınan oyuncu Cengiz Bozkurt da eşinin memleketi Kahramanmaraş ile başladığı yardım faaliyetlerini İskenderun'da sürdürdü.

Yaklaşık 20 gündür deprem bölgesinde gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılan sanatçı Bozkurt, bağışçıların gönderdiği çadırların kurulumu ve erzak dağıtımında aktif görev aldı.

GÜNEY KORELİ GÖNÜLLÜ DE DEPREM BÖLGESİNDE

Depremin ardından Güney Kore'den gönüllü sağlık ekipleriyle İskenderun'a gelen ve tercümanlık yapan 32 yaşındaki Jeong Hanui, aynı zamanda çocuklarla özel olarak ilgileniyor.

Erasmus eğitim programıyla geldiği İstanbul'da 2 yıl kalan ve Türk halkına sevgisinden Türkçe de öğrenen Hanui, depremin yaralarının sarılması için destek oluyor.

Bursa'da sirklerde çalışan 25 yaşındaki sanatçı Ali Dündar da "Asrın felaketi"nin ardından işini bırakarak deprem bölgesine geldi.

Özel kostümlerle çadır kentlere giden Dündar, çocuklara özel akrobasi gösterileri sunup çocukların yüzünü güldürüyor.

Etiketler : hatay deprem depremzede gönüllü yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX