Faraşin Yaylası kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını belirtti.
Bakan Soylu, 3 teröristin J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
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