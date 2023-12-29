Fanatik Yahudilerden Ermenilere saldırı: DMM o iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ermeni Mahallesi'ne yönelik saldırıları Müslümanların değil, fanatik Yahudilerin gerçekleştirdiğini açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ermeni Mahallesi'ne yönelik saldırılarla ilgili, "Saldırganlar İsrailli yerleşimciler değil, Arapça konuşuyorlar (Müslümanlar saldırıyor)" iddiası doğru değildir. Ermeni Patrikhanesi'nden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir: "Kudüs'teki Ermeni din adamları, İsrailli provokatörlere karşı yaşam mücadelesi veriyor. Bu, Ermeni Mahallesi için Kudüs Bölge Mahkemesi'ne açtığımız ve 24 saatten kısa bir süre önce Mahkeme tarafından resmi olarak karara bağlanan davaya ilişkin aldığımız cezai yanıttır. Avustralyalı-İsrailli işadamı Danny Rothman (Rubenstein) ve George Warwar (Hadad) yasal prosedürlere böyle tepki veriyor. İsrail Hükümeti ve Polisini, Danny Rothman (Rubenstein) ve George Warwar (Hadad) hakkında, Ermeni Patrikhanesi ve cemaatine yönelik, sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, suç niteliği teşkil eden saldırıları sürekli organize etmeleri sebebiyle soruşturma başlatmaya çağırıyoruz." Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, bölgedeki Ermeni Hristiyanları hedef alanlar Müslümanlar değil, İsrailli fanatiklerdir. İsrailli fanatik yerleşimciler, sadece Müslümanların yerleşim alanları üzerinde değil, Kudüs'ün Eski Şehri'ndeki Ermeni Mahallesi'nde de hak iddia ederek birçok kez saldırıda bulunmuştur. Ermeni Hristiyan topluluğu daha önce de defalarca, "İsrailli yerleşimcilerin tehdidi altında olduklarını" açıklamıştır."