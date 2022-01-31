Kılıçdaroğlu'nun israf edebiyatı çöktü!

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31 Ocak 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 17:00:00

Fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otelde kalması sosyal medyayı salladı!

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fakir edebiyatı çöktü. Kılıçdaroğlu'nun "bir çocuk yatağa aç giriyorsa uyuyamam" dediği gün Kılıçdaroğlu'nun boğaz manzaralı otelde kaldığı fark edildi. Odanın gecelik 100 bin lira olması ise sürekli 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin çelişkisini gözler önüne serdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bir çocuk yatağa aç giriyorsa uyuyamam" dediği gün İstanbul'da astronomik rakamların istendiği, lüks bir otel odasında kaldığı ortaya çıktı.

90'lı yıllardan hatırladığımız bir mutfaktan yaptığı paylaşımlarında genellikle mütevazi bir ortamda yaşadığı ve halkın içinden olduğu mesajı vermeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu planı deşifre olan lüks otel odası görüntüsüyle altsüt oldu.

OTEL ODASININ GECELİĞİ 100 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE

Kılıçdaroğlu'nun son yayınladığı videodaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edilirken odanın gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin liranın üstünde olduğu iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSRAF EDEBİYATI ÇÖKTÜ

Ortaya çıkan bu ayrıntı ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiği gözler önüne serildi

Etiketler : chp israf kemel kılıçdaroğlu 100 bin gecelik otel odası
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