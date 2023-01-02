Fahri trafik müfettişinin "beyaz" diye tutanak düzenlediği siyah aracın cezası Yargıtaydan döndü

Fahri trafik müfettişinin "beyaz" diye tutanak düzenlediği siyah aracın cezası Yargıtaydan döndü

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, fahri trafik müfettişinin ceza tutanağında beyaz olduğunu belirttiği ancak siyah olan araca kesilen 288 liralık idari para cezasını kaldırdı.

Dairenin kararına göre, fahri trafik müfettişi, kural ihlali nedeniyle bir aracın plakasına 288 liralık ceza tutanağı düzenledi. Aracın plaka numarasının yazıldığı ve renginin beyaz olduğunun belirtildiği tutanak, araç sahibinin ikamet adresine tebliğ edildi.

Tutanakta belirtilen zaman diliminde aracının evinin önünde park halinde bulunduğunu ve renginin siyah olduğunu belirten araç sahibi, sulh ceza hakimliğine itiraz etti. Hakimlik inceleme sonucunda itirazın reddine karar verdi.

Ret kararı üzerine Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesi, sulh ceza hakimliğinin kararının bozulmasına hükmetti.

Dairenin kararında, ceza tutanağının düzenlendiği zaman diliminde aracın o bölgede bulunduğuna dair dosya kapsamında bir bilgi ve belgenin yer almadığına işaret edildi.

Plakanın ceza tutanağına yanlış yazılmış olabileceği, sulh ceza hakimliğinin bunu değerlendirmeden ret kararı vermesinin isabetsiz olduğu aktarılan kararda, "İhlali gerçekleştiren araç plakasının ceza tutanağına yanlış yazılmış olabileceği gözetilmeksizin, başvurunun kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir. İtiraz eden hakkında uygulanan idari yaptırım kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.