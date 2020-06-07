Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Virüs taşıyabileceği için risklidir!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmış maske ve eldivenlerin canlı virüs taşıyabileceği uyarısında bulunarak, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atar atmaz da yenisini takın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenler, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir.
* Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın.
* Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin.
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