30 Ağustos 2020 Pazar 14:50:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 14:50:00
Fahrettin Koca'dan 30 Ağustos mesajı
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 30 Ağustos; sadece silahla kazanılan bir başarının zaferi değildir. Bir milletin, en yüce insani değerleri insanüstü bir azimle, büyük kumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarih sahnesine resmedişinin sembolüdür. Tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
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