Fahrettin Altun'dan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri'ne tepki gösterdi. Altun, sapkınları destekleyerek Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı hedef gösteren Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri için "Susturulmayacağız!" ifadelerini kullandı.
Kızılay Genel Başkanı ve Kızılhaç Kızılay Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, LGBT propagandası yapan Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Dernekleri tarafından hedef haline getirildi.
Türk doktro Kerem Kınık'a sahip çıkan İleştim Başkanı Fahrettin Altun, "LGBT propagandası ifade özgürlüğü için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Susturulmayacağız" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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