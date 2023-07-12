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Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi paylaşımı
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12 Temmuz 2023 Çarşamba 22:37:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 22:37:00

Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi paylaşımı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, NATO Zirvesi'ne dair paylaşımda bulundu. Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracağız." dedi.

Fahrettin Altun, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz kazanımları daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir liderlik sergilediğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Zirvenin, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında Türkiye açısından en önemli çıktısı, gerek terörizmle mücadele, gerek AB üyelik sürecimiz, gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmasıdır.' Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz."

Etiketler : Fahrettin Altun NATO Zirvesi Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı
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