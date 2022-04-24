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HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepkiler
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24 Nisan 2022 Pazar 10:22:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 10:22:00

Fahrettin Altun'dan HDP'li Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifine tepki

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HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan 1915 olaylarıyla ilgili açıklamaya art arda sert tepkiler geldi. Açıklamalarda, PKK ile ASALA terör örgütü arasındaki ilişkiye dikkat çekti. HDP'ye PKK'nın katliamları ile yüzleşme çağrısı yapıldı.

HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepkiler art arda geldi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni teröristlerin şehit ettiği Türk diplomatların kabirlerini ziyaretinin ardından, "Ne zaman Türkiye'nin hasımları düşmanları Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyorsa bir tavır içine giriyorsa HDP'nin de onlarla birlikte hareket ettiğini maalesef görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Tepkisinin nedeni, HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan "Sözde Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin" açıklamasıydı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'nin bir kez daha Türkiye ve milleti hedef aldığını söyledi. Oktay, "Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır" dedi.

"Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem HDP'ye hem de benzer açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Derneği'ne sert çıktı. Soylu, "Millet ve tarih karşıtlığında birlikteler" mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP'nin, tarihi, politik amaçlar doğrultusunda zedelemeye çalıştığını belirtti. "Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir. Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak ASALA'nın ve ondan türeyen PKK/PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır" açıklamasını yaptı.

"Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP ile PKK arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Altun, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik HDP'ye çağrı yaptı. "PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin" dedi. Çelik, "Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

HDP'ye bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, açıklamasında "Sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : İletişim Başkanı Fahrettin Altun hdp Ermeni terör örgütleri
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