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27 Nisan 2023 Perşembe 00:22:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 00:22:00

Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan "mesnetsiz iddiaları" kesin olarak reddederek, Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın sağlığına ilişkin bazı hesaplarda yer alan iddiaların ekran görüntülerini paylaşarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın yarın yapılacak nükleer santral açılışına video konferans marifetiyle katılacağını bildiren Altun, mesajında şunları kaydetti:

"Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler."

Etiketler : Fahrettin Altun Başkan Erdoğan Altun sosyal medya
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