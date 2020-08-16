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16 Ağustos 2020 Pazar 18:21:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 18:49:00

Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'Biden' tepkisi: “Olmaz öyle şey“ diyeceklerine...

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkındaki skandal ifadelerine karşı önce sessiz kalan ardından da hedef saptıran açıklamalar yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Altun, "'Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Demokrat Parti'nin ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Tepkisini Twitter üzerinden gösteren Altun, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı "olmaz öyle şey" demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum" 

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