Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'Biden' tepkisi: “Olmaz öyle şey“ diyeceklerine...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Demokrat Parti'nin ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamasının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Tepkisini Twitter üzerinden gösteren Altun, şu ifadeleri kullandı:

ABD’de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 16, 2020

"ABD'de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı "olmaz öyle şey" demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum"