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23 Temmuz 2023 Pazar 20:25:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 20:25:00

Fahrettin Altun'dan Ayasofya Camii paylaşımı... "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a nasip oldu"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya Camii'nni ibadete açılış yıldönümü dolayısıyla videolu paylaşım yaptı.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Ayasofya Camii'nni ibadete açılış yıldönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Altun, yaptığı paylaşımda, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek "Ayasofya açılacak" demişti. Üstad'ın bu hayalini gerçekleştirmek, Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarmak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Hamdolsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ayasofya Camii
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