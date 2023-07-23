Fahrettin Altun'dan Ayasofya Camii paylaşımı... "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a nasip oldu"

Fahrettin Altun'dan Ayasofya Camii paylaşımı... "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a nasip oldu"

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Ayasofya Camii'nni ibadete açılış yıldönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Altun, yaptığı paylaşımda, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek "Ayasofya açılacak" demişti. Üstad'ın bu hayalini gerçekleştirmek, Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarmak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Hamdolsun." ifadelerini kullandı.