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09 Haziran 2020 Salı 08:32:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 08:32:00

Fahrettin Altun'dan açıklama! Kökünüzü kazıyacağız

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Çatak ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı terörsitler tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 işçiye Allah'tan rahmet dileyerek twitter hesabından açıklama yaptı..

Fahrettin Altun, "PKK terör örgütü Van'ın Çatak ilçesinde sivilleri hedef alarak kalleş yüzünü bir kez daha göstermiştir. Yol yapımında çalışan iki işçi kardeşimiz hain saldırıda şehit olmuştur. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün kökünü kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

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