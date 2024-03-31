Fahrettin Altun: Yürütülen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için çalışıyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, içeriden ve dışarıdan yürütülen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devam eden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından gönderi yayınladı.
Milletimiz bugün 31 Mart Mahalli Seçimleri için sandık başında.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 31, 2024
Tarih boyunca seçime katılım oranının oldukça yüksek seyrettiği ülkemizde seçimler adeta bir demokrasi bayramı havasında geçmiştir.
Halkımızın yoğun teveccüh gösterdiği bu seçimlerin her biri ayrı bir öneme sahip... pic.twitter.com/CMcPY87aWe
Ayrıntılar geliyor...
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