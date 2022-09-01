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01 Eylül 2022 Perşembe 16:36:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 16:55:00

Fahrettin Altun: Küresel ölçekte bir gıda krizi engellendi

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tahıl anlaşmasıyla küresel ölçekte bir gıda krizi engellenmiş oldu. Kurulan mekanizma şimdiye kadar sorunsuz çalıştı. Bu bizi daha kapsamlı girişimlerde bulunma konusunda cesaretlendiriyor" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya merkezli APA haber ajansının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin arabuluculuğunu üstlendiği tahıl anlaşmasına yönelik soru üzerine Altun, "Tahıl anlaşmasıyla küresel ölçekte bir gıda krizi engellenmiş oldu. Kurulan mekanizma şimdiye kadar sorunsuz çalıştı. Bu bizi daha kapsamlı girişimlerde bulunma konusunda cesaretlendiriyor." diye konuştu.

Irak ve Suriye'de yaşanan iç karışıklıkların Türkiye'ye ve tüm bölgeye ciddi bir maliyet oluşturduğunu dile getiren Altun, benzer bir durumun Karadeniz'de yaşanmasını arzu etmediklerini belirtti.

Altun, güçlü ilişkilere sahip oldukları Ukrayna ve Rusya arasında diplomatik ve barışçıl bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ukrayna'da ateşkesin nasıl sağlanabileceğinin sorulması üzerine Altun, "Maalesef Ukrayna'daki savaşı mümkün olduğunca uzatmanın kendi çıkarlarına hizmet edeceğine inanan bazı aktörler var. Bunların arasında bazı NATO müttefiklerimiz de bulunuyor. Biz bu devletlerin kendi jeopolitik hedeflerine ulaşmasının bedelini Ukrayna halkına ödetme fikrine karşı çıkıyoruz. Bunların aksine biz, adil bir barışın en iyi çözüm olduğuna inanıyoruz. Türkiye, Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenliğinin tartışmaya açılmasının bölgenin ve dünyanın zararına olacağına inanıyor." yanıtını verdi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci hatırlatılarak teröristlerin iadesi talebi konusunda Türkiye'nin tatmin edici bir yanıt alıp almadığının sorulması üzerine Altun, Madrid'de imzalanan üçlü mutabakat sonucunda Finlandiya ve İsveç'in teröristlerin iadesi konusunda bazı taahhütlerde bulunduğunu belirtti.

Altun, şimdi bu sözlerin tutulup tutulmayacağını incelediklerini ifade ederek, "Burada tek amacımız, NATO'ya girmeleri halinde bir saldırıyla karşılaşmaları durumunda kendilerini korumaya söz vereceğimiz bu iki devletin, Türkiye'nin güvenliği konusunda samimi bir tavır takınıp takınmadıklarını görmektir." dedi.

"AB İLE MÜZAKERELERİN YENİDEN İVME KAZANMASI ŞAŞIRTICI OLMAYACAKTIR"

"AB üyelik müzakerelerinin durmuş olması Türkiye açısından nasıl bir rol oynuyor ? Türkiye AB ile nasıl bir ilişki kurmayı istiyor?" şeklindeki soru üzerine Altun, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye açısından stratejik bir hedef olduğunu söyledi.

Bu itibarla Türkiye'nin AB ile kurmak istediği ilişkinin ancak tam üyelik olabileceğinin altını çizen Altun, Türkiye'nin AB üyeliğinden sağlayacağı faydalar olduğu gibi AB'nin de Türkiye'nin üyeliğinden elde edeceği faydaların bulunduğunu belirtti.

Altun, "Esasen AB, uluslararası arenada etkin bir rol oynamak istiyorsa Türkiye'yi üyeliğe kabul etmek durumundadır. Her şeye rağmen dünyanın gittiği istikamet, Türkiye ve AB'yi birbirine yaklaştırıyor. Bu gidişle müzakerelerin yeniden ivme kazanması şaşırtıcı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZE UZATILAN DOSTLUK ELİNİ ASLA GERİ ÇEVİRMEYİZ"

Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin uzun zamandır Viyana'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkması sebebiyle gergin olduğunu hatırlatılarak, iki ülke arasında iyi ilişkilerin nasıl güvence altına alınabileceğinin sorulması üzerine Altun, "Biz, bize uzatılan dostluk elini asla geri çevirmeyiz. Avusturya'da yaşanan değişikliklerin de bu yumuşama sürecine katkıda bulunduğu kanaatindeyim. Sayın Nehammer'in bu konuda çok yapıcı bir rol üstlendiğini de ifade etmeliyim. Bundan sonra ilişkilerimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilgili özellikle Avrupa'da ciddi bir dezenformasyon yapıldığına dikkati çeken Altun, "Avusturya'da bunun son örneği, Kenan Doğan Güngör isimli bir şahsın sosyal medyadan bazı iddialarda bulunmasıyla yaşandı. Bu konuda Viyana'daki büyükelçimizin çok net bir açıklama yapmasına rağmen bu şahsın mesnetsiz iddialarının gündemde tutulmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE KENDİ ÇIKARLARINI MERKEZE ALAN DIŞ POLİTİKASINI MUHAFAZA EDECEK"

Altun, seçimler sonrası Türkiye'nin dış politika yaklaşımına ilişkin soruya da "İnşallah 2023 seçimlerinin sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye, kendi çıkarlarını merkeze alan dış politikasını ve yükselen profilini muhafaza edecektir." yanıtını verdi.

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde mevcut sorunların üstesinden geleceği konusunda hiçbir şüphe bulunmadığını sözlerine ekledi.

Etiketler : fahrettin altun tahıl anlaşması gıda krizi
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