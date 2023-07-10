VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BMGK, Yemen'deki Destekleme Misyonu'nun görev süresini 12 ay daha uzattı
Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads, 100 milyon kullanıcıya ulaştı
Sahte belgeyle "askeri öğrenci olamaz" raporu veren hekimlerin yargılandığı davada karar
Filistin, İsrail'in "Filistin yönetimi için kolaylıklar" şeklindeki kararlarını reddetti
Netanyahu, kitlesel protestolara yol açan yargı düzenlemesini yeniden meclise getiriyor
THY'den dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı
10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:39:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:39:00

Fahrettin Altun, CHP'li vekillere açtığı davalardan 25 bin TL tazminat kazandı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İstanbul eski milletvekili Onursal Adıgüzel ve CHP Ordu eski milletvekili Seyit Torun'dan toplamda 25 bin TL tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik gerçek dışı iddialarına karşı açtığı davada aleyhine 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hüküm edildiğini ve karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduğunu, CHP İstanbul eski milletvekili Onursal Adıgüzel'in Fahrettin Altun'a yönelik hakaret ve iftiralarına karşı açtığı davada aleyhine 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hüküm edildiğini karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvuracaklarını, CHP Ordu eski milletvekili Seyit Torun'un Fahrettin Altun'a yönelik iftiralarına karşı açılan davada 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hüküm edildiğini karara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Etiketler : Fahrettin Altun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan CHP İstanbul eski milletvekili Onursal Adıgüzel CHP Ordu eski milletvekili Seyit Torun
Tahta bulamayınca kafasına vurdu

Tahta bulamayınca kafasına vurdu
Futbol aşkına

Futbol aşkına
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim

Rumen şarkıcı Otilia: Türkiye ikinci evim
5 yıllık anlaşma

5 yıllık anlaşma
Denizde yaşayacak

Denizde yaşayacak
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX