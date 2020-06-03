Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüşmesinde TRT World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile telefonda görüştü.
Görüşmede TRT World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler ele alındı,
Ayrıca, Altun ile Satterfield görüşmesinde ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alındı.
İletişim Başkanı Altun, telefon görüşmesinde, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrımeşru olduğunu yeniden teyit ederek, ABD’de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ’nün hem de Suriye’de PKK/YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA adlı grubun destek verdiğini belirtti.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
- Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
- Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
- CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenmedi
- CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
- MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek