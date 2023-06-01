Fahrettin Altun 24 TV'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplayacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu akşam saat 20:00'de 24 TV'de yayınlanacak "24 Özel" programına konuk olacak.
İletişim Başkanlığı seçim sürecinde dezenformasyon girişimleriyle nasıl mücadele etti?
İletişim Başkanlığı'nın yeni dönemdeki hedefleri neler olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde startı verilen "Türkiye Yüzyılı" hangi atılımlar yapılacak?
Seçim sürecinde muhalefete destek veren ABD ve Avrupa ülkeleri ile ilişkiler nasıl seyredecek?
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel soracak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun cevaplayacak.
"24 Özel" bu akşam saat 20:00'de 24 TV'de
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