Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmeler cezasız kalmadı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmeler cezasız kalmadı

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.