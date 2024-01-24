Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmeler cezasız kalmadı
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Yaptığı Tespit Edilen İşletmelere Toplam 103 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 24, 2024
(24.01.2024) pic.twitter.com/DHeebrHfxk
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