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24 Ocak 2024 Çarşamba 08:46:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 08:46:00

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmeler cezasız kalmadı

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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Etiketler : ticaret ceza fırsatçılık
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