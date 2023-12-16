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Faciadan dönüldü! Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 14 yaralı
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16 Aralık 2023 Cumartesi 20:17:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 20:17:00

Faciadan dönüldü! Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 14 yaralı

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 14 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : kaza yaralılar AFYONKARAHİSAR
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