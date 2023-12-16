Faciadan dönüldü! Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 14 yaralı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 14 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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