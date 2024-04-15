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15 Nisan 2024 Pazartesi 20:44:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 20:44:00

Facia yaşanmıştı: Antalya'daki teleferik tesisi girişlere kapatıldı!

Kaynak: AA

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik tesisi, kazanın ardından 'girilmez' şeridi çekilerek kapatıldı. Yaşanan söz konusu kaza sonucu 1 kişi ölmüş, 184 kişi ise mahsur kalmıştı.

Sarısı mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazanın ardından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye kara yoluyla ulaşımın sağlandığı giriş noktasında görev yapan polis ekibi güvenlik önlemi alarak yetkililer dışında vatandaşların alana gitmesine izin vermiyor.

ZİYARETE KAPANDI!

Diğer taraftan normal zamanda vatandaşların teleferiğe biniş sağladığı tesis ise polis ekiplerince "girilmez" şeridi çekilerek kapatıldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Etiketler : Antalya teleferik Tünektepe Konyaaltı
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