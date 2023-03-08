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08 Mart 2023 Çarşamba 08:32:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 08:32:00

Facia evden kötü kokular gelince ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Yalova'da yaşayan yabancı uyruklu çift, oturdukları dairelerinde ölü bulundu.

İstanbul Caddesi Batıkan Apartmanı 3. katında yaşayan Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi (68) ve Kenya uyruklu karısı Fatiyah Saif Saim AlBasuidi'nin (50) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu emniyete bildirdi.

İçeriden kilitlenen kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken çiftin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

Etiketler : Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi Yalova Devlet Hastanesi Fatiyah Saif Saim AlBasuidi

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