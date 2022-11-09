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09 Kasım 2022 Çarşamba 16:59:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 16:59:00

Facebook'un sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

Kaynak: AA

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Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, "İsteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımlara gelecek yılın ilk çeyreğine kadar ara vererek daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım attık." dedi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 oranında azalmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktardı.

Zuckerberg, isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımlara gelecek yılın ilk çeyreğine kadar ara vererek daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım attıklarını ifade etti.

Bunun herkes için zor olduğunu bildiğini belirten Zuckerberg, özellikle işten çıkarmalardan etkilenenler için üzgün olduğunu kaydetti.

Zuckerberg, Kovid-19 salgınının başlangıcında dünyanın hızla çevrim içi hale geldiğini ve e-ticaretteki artışın büyük bir gelir artışına yol açtığını anımsatarak, birçok insanın bunun salgın sona erdikten sonra bile devam edecek kalıcı bir hızlanma olacağını tahmin ettiğini aktardı.

Kendisinin de öyle düşündüğünü ve şirketin yatırımlarını önemli ölçüde artırma kararı aldığını kaydeden Zuckerberg, "Ne yazık ki bu beklediğim gibi olmadı. Çevrim içi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam kaybı da gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bunu yanlış anladım ve bunun sorumluluğunu alıyorum." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, söz konusu ortamda sermayenin daha verimli kullanılması gerektiğini belirterek, şirketin kaynaklarının çoğunu daha az sayıda yüksek öncelikli büyüme alanına kaydırdıklarını, işletme maliyetlerini düşürdüklerini ve verimliliği artırmak için ekipleri yeniden yapılandırdıklarını kaydetti.

Meta'nın 18 yıllık tarihinde bir ilk olan toplu işten çıkarmalar, Twitter ve Microsoft dahil birçok büyük teknoloji şirketinin işten çıkarmalara gittiği bir döneme rastladı.

Etiketler : meta facebook mark zuckerberg
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