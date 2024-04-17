Fabrikada 'leylek' molası

20 YILDIR ARALIKSIZ GELİYORLAR

Sivas'ta dünyaca ünlü araç firmalarına kam mili üreten ESTAŞ, yaklaşık 20 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte göç eden leylekler, fabrikanın bir bacasında kurmuş oldukları yuvalarına geri döndü. Yuvalarına dönen leyleklerin zarar görmesini istemeyen fabrika yönetimi, leyleklerin göç edeceği zamana kadar bacanın bulunduğu ünitede üretime ara verildi.

KAZANLAR BAŞKA YERE TAŞINDI

ESTAŞ Döküm Fabrikası Müdürü Murat Aydın, "Mart ayının yirmisinden sonra gelmeye başlıyorlar. Biz de bunu artık bir fabrikamızın uğuru olarak değerlendiriyoruz. Yaklaşık on beş yıl önce burada bizim kazan vardı. Leyleklerin buraya gelip gitmesinden dolayı biz artık kazanları kapattık. Başka yere taşıdık" dedi. Fabrikanın yanı sıra yerleşkenin birçok noktasına yapılan yuvalara da leylekler bekleniyor.

Leyleklerin geri gelişinin fabrikada sevinçle karşılandığını ifade eden fabrika müdürü Murat Aydın, "Onlar artık bizim bir uğurumuz oldu. Çalışanlar da yazın geldiğini o leyleklerle ifade ediyor. 'Uğurumuz geldi. Yaz başladı' şeklinde konuşuluyor" dedi.