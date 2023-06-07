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07 Haziran 2023 Çarşamba 16:23:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 16:23:00

F-35'ler için çılgın rakam! Tam 2 milyar dolar

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Pentagon geçen ay F-35 savaş uçakları için Lockheed Martin ile 7,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. F-35 jetleri için Pentagon bir anlaşmaya daha imza attı. Pratt&Whitney ile imzalanan anlaşmanın değerinin ise 2 milyar dolar olduğu bildirildi.

Pentagon, 5 Haziran'da bir sonraki F-35 motor grubu için Pratt & Whitney'e 2 milyar doların üzerinde bir sözleşme imzaladı. Pentagon yaptığı duyuruda, Lot 17 F135 motorları için toplam 2,02 milyar dolarlık anlaşmanın Aralık 2025'e kadar tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

F-35'LER İÇİN ÇILGIN RAKAM!

Yeni sözleşmede partiye kaç motorun dahil edileceğini belirtilmedi. Söz konusu anlaşma Pratt & Whitney'in geçen dönemlerde açıkladığı F-35 Ortak Program Ofisi ile motorun 15. ve 16. lotları için bir anlaşma imzaladığını ardından yapıldı. Ayrıca şirket o sırada anlaşmanın Lot 17'nin 140 veya daha fazla motor içerebileceğini söyledi.

Firma, bu gelişmiş motorları teslim etmeye başlamak için 2028'i işaret etti. Motorlar muhtemelen Pratt & Whitney'in planladığı F-35'in artan güç ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan F135 Motor Çekirdeği Yükseltmesine dahil edilmeyecek.

PARA NEREDE SAĞLANACAK?

Lot 17 için paranın büyük bir kısmının ABD dışındaki F-35 ortaklarından ve yabancı askeri satış fonlarından (yaklaşık 817 milyon $) geleceğini bildirildi. Hava Kuvvetleri fonları 557 milyon doları daha karşılarken Donanma Bakanlığı'nın katkısı yaklaşık 646 milyon dolar olacak.

Geçen ay Pentagon, yüklenici Lockheed Martin ile F-35 uçaklarının 17. Lot'u (toplam 126 gövde) için 7,8 milyar dolarlık bir sözleşme opsiyonu kullanmıştı. İşin 2026 ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.

Bir "el sıkışma" anlaşmasının duyurulmasından kısa bir süre sonra, Aralık 2022'de bir F-35B kazası, hem F-35'lerin hem de F135 motorlarının teslimatını durdurmuştu. Bir Savunma Bakanlığı soruşturması, bir "harmonik rezonans" sorunu ortaya çıkardı ve Pratt & Whitney, teslimatların birkaç ay sonra devam etmesine izin veren bir saha düzeltmesi geliştirmeyi başardı.

AVANTAJLARI DA VAR

İleriye dönük olarak, Tech Refresh 3 ve Block 4 yükseltmeleri motordan ve aviyonik, radar ve diğer ekipmanlar için soğutma sağlayan Güç ve Termal Yönetim Sisteminden (PTMS) talebi artırdığından, F-35'in güç gereksinimlerinin artması muhtemel görünüyor. Tüm bunların yanı sıra acil durum gücü, kokpit kliması, biraz elektrik gücü ve daha fazlası da avantajlar arasında yer alıyor.

Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin yakın tarihli bir raporu, Kongre'nin kapsamını, programını ve maliyetini daha iyi takip etmek için F-35'in tahrik yükseltmesini programın geri kalanından ayırması için Pentagon'a talimat vermesini tavsiye etti. GAO ayrıca DOD'un uzun vadeli tahrik gereksinimlerini belirlemesini tavsiye etti, Raytheon Technologies'in bir bölümü olan Pratt da onayladı.

Etiketler : F-35 savunma sanayi abd
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