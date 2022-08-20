VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
F-16'lar nasıl modernleştirilecek?
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Resmen yürürlüğe girdi
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kritik toplantının tarihi ve yeri belli oldu
Yatırımları Nişantaşı'na
Ekin'le düşman değiliz
Yerli Halle Berry
Küçük kesili koroner by-pass mümkün
Zayıflatan ve hastalıktan koruyan meyveler
kardeşler arası kıskançlık tırnak yediriyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları - 20 Ağustos
Bakan Soylu: Tek bir terörist kalmayacak!
Başkan Erdoğan, vatandaşın çay davetini kırmadı
"Tarihi bir başarıya imza attık"
Akdeniz Üniversitesi kök hücre ve yapay organ üretim çalışmalarına başlayacak
Hava Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
"Kudüs ve Mescid-i Aksa, Türk milleti olarak kırmızı çizgimizdir"
Düzce'deki antik kentte Apollon heykeli bulundu
Siyasi skandallar 2022'de Batı'nın gündemini sarstı
Sivrisineklerin insan kokusunu nasıl ayırt ettiği belirlendi
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, tahıl koridorunun verimli çalıştığını belirtti
Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze'de aşure ikramı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' kitabı
Rize-Artvin Havalimanı'nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği gerçekleşti
20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:45:00

F-16'lar nasıl modernleştirilecek?

Kaynak: TRTHaber

ABONE OL

Türkiye havadaki gücünü daha da perçinlemek için ABD'den 40 adet F-16, ayrıca mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizasyon kiti talep etti. Peki kamuoyunda çok konuşulan "kit" nedir? Neden önemli? Kit sayesinde savaş uçakları nasıl bir değişim dönüşüm geçiriyor?

Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını etkili kullanan ülkelerden biri olduğu uzmanlar tarafından belirtilirken, Türkiye'nin envanterinde yaklaşık 240 F-16 savaş uçağı bulunduğu ifade edildi. Türkiye havadaki gücünü daha da perçinlemek için ABD'den 40 adet F-16, ayrıca mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizasyon kiti talep etti. Peki kamuoyunda çok konuşulan "kit" nedir? Neden önemli? Kit sayesinde savaş uçakları nasıl bir değişim dönüşüm geçiriyor? İşte tüm detaylar.

Türkiye'nin envanterinde 240 civarında F-16 savaş uçağı bulunduğu belirtilirken F-16 savaş uçaklarını en etkin kullanan ülkelerden biri olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar Türkiye'nin elinde farklı modellerde de çok sayıda uçağın olduğunu söylerken, filoların yaş ortalamasının giderek artığını belirtiyorlar.

TRT Haber'de yer verilen habere göre, Savunma Sanayii Analisti Arda Mevlütoğlu, uçaklardaki sistemlerin teknolojideki gelişmelere paralel olarak yenilenmesi gerektiğini söylüyor:

"Savaş uçakları diğer askeri platformlar gibi çok ileri teknoloji içeren cihazları bünyelerinde bulunduruyorlar. Bunlar arasında radarlar, iletişim sistemleri, komuta kontrol, seyrüsefer sistemleri sayılabilir. Bu sistemler tabii teknolojideki gelişmelere paralel olarak ömürlerini dolduruyorlar. Yerlerine yenileri, daha kabiliyetli olanları geliştiriliyor. Eski olanların sökülüp yeni olanın takılması uçağa ya da platforma takılması gerekiyor."

MODERNİZASYON KİTİ NEDİR?

Türkiye, ABD'den F-16 B Blok 70 savaş uçaklarıyla beraber modernize kiti talep etti. Bu kitlerin mevcut uçaklara katkısı son derece önemli.

Mevlütoğlu, modernizasyon kitini şöyle açıklıyor:

"Bu yeni olan cihazların takılması ve çalışır halde uçağın yeni kabiliyetlere ulaştırılması işine modernizasyon diyoruz. F-16 blok 70 modernizasyon kitinin Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki F-16'ları blok 70 seviyesine çıkartacak parça cihaz ekipmanlardan oluşan bir paket olduğunu söylememiz lazım."

"F-16 BLOK 70 ARA ÇÖZÜM OLABİLİR"

F-16 Blok 70 savaş uçaklarının ayrıca bir önemi daha var. Mevlütoğlu, Türkiye'nin Milli Muharip uçağının gökyüzünde göreve başlayana kadar ara çözüm olacağını düşünüyor:

"Milli muharip uçak hizmete girene kadar oluşabilecek kabiliyet açığını kapatmak için öte yandan da özellikle bölgedeki gelişmeler, bölge ülkelerinin hava kuvvetlerine, askeri havacılığa yaptıkları yatırımları göz önüne aldığımızda oluşabilecek kabiliyet açığını gidermek için en yeni kabiliyete, teknolojiye sahip F-16 modeline Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı var. Bu anlamda aslında Milli Muharip Uçak hizmete girene kadar bir ara çözüm olduğunu söyleyebiliriz."

Modernizasyon kitleri, hem Türkiye'nin hem de NATO'nun güney kanadının korunmasına da katkı sağlayacak.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

Teknik heyetler arasındaki süreç hızlandı. Ankara-Washington hattında F-16 müzakereleri devam ediyor. İki ülke arasındaki ilk görüşme 2021'in aralık ayında Türkiye'de başladı. İkinci ve üçüncü toplantı da bu yılın şubat ve mart aylarında yine Türkiye'de gerçekleşti. Dördüncü toplantı için de Milli Savunma Bakanlığı'ndan teknik bir heyet 15 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Görüşmelerin ardından ABD yönetiminin hazırlayacağı kapsamlı raporun kongreye sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD yönetimine "Sayın Biden kendinden emin, ben buna inanıyorum. Temennim odur ki dostluğumuza, dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkartalım." mesajını vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonra Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini söylemişti.

ABD Kongresinin bu konudaki tutumu büyük önem arz ediyor.

Mevlütoğlu, Türkiye karşıtlarının ABD Kongresi'ndeki lobicilik faaliyetlerine dikkati çekiyor:

"Türkiye'nin hem Biden yönetimiyle, Beyaz Saray yönetimiyle hem de kongreyle ilişkileri anlamında F-16 çok önemli bir gündem maddesi. Çünkü özellikle Kongre'de çok güçlü bazı kongre üyelerinin de liderliğini çektiği güçlü bir grup, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için hatırı sayılır bir çaba gösteriyorlar. Kongre'deki Rum, Ermeni ve hatta Hint lobileri dahi bu anlamda ciddi lobi çalışmaları yürütüyorlar."

"TÜRK HAVA KUVVETLERİ ÇOK CİDDİ MEYDAN OKUMALARLA KARŞI KARŞIYA"

Bir diğer kritik husus da çevre ülkelerin kazanmaya başladığı imkan ve kabiliyetler. Yunanistan, İsrail ve Mısır da son yıllarda hava kuvvetlerine yatırım yapıyor. Türkiye'nin de mevcut filosunu güçlendirmesi ve yeni teknolojilerle donatması kaçınılmaz.

Mevlütoğlu, hem nitelik hem nicelik anlamında Türk Hava Kuvvetleri'nin çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını söylüyor:

"Bu yalnızca askeri bir konu değil yalnızca askeri bir mevzu değil aynı zamanda Türkiye'nin hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de ulusal çıkarlarını koruyabilmesi, bu çıkarlar doğrultusunda hareket edebilmesi için çok güçlü hava kuvvetlerine ve çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olması gerekiyor. Eğer bu şekilde üstünlüğümüzü sürdüremezsek, diplomatik arenada ya da jeopolitik arenada daha da zorlanabiliriz. Bu bakımdan F-16 gibi geçici bir çözüm tabii bu bir kabiliyet açığını kapatacak olmakla birlikte Türkiye'nin kendi özgün, milli çözümlerine odaklanması bunlardan asla şaşmaması gerekiyor. En başta tabii milli muharip uçak olmaz üzere."

KRİTİK PROJE: MİLLİ MUHARİP UÇAĞI

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Projesi adım adım ilerliyor. Uçağın motoru 2023 yılında çalıştırılacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak.

Mevlütoğlu da Milli Muharip Uçağı Projesi'nin çok kritik bir proje olduğunu vurguluyor:

"Milli Muharip Uçak Projesi'ne ben iki bakımdan çok önemsiyorum. Birincisi, ileri seviye kabiliyetlere sahip olan 5. nesil olarak nitelendirilen bir uçak olarak milli muharip uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne, caydırıcı gücüne çok büyük bir katkı sunacaktır. Diğer önemi de harekat bağımsızlığı dediğimiz kavramda yatıyor. O da Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir dış baskı, yaptırım, engellemeye tabii olmaksızın kendi ulusal menfaatleri doğrultusunda, ulusal savunma ihtiyaçları doğrultusunda bu uçağı kullanabilmesi anlamına geliyor.

2030'lu yıllarda Milli Muharip Uçak hizmete girdiğinde tamamen yerli savunma sanayimizin ürünü silah ve sistemlerle de donatıldığında harekat bağımsızlığını Türkiye'ye sunacağı için bölgedeki hava gücü dengesini de Türkiye lehine çok büyük bir sıçrama kaydedecektir. Bu bakımdan çok kritik bir projedir."

Etiketler : türkiye f16 modernizasyon
Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar

Türk tasarımcıları dünyaya tanıtacaklar
Senfoni konseri albüm oldu

Senfoni konseri albüm oldu
"Edis'i çok beğeniyorum"

"Edis'i çok beğeniyorum"
Yemekli kutlama

Yemekli kutlama
Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt
Yağmur sahneye engel olamadı

Yağmur sahneye engel olamadı
90'lar partisi

90'lar partisi
Can'a İtalyan partner

Can'a İtalyan partner
Ustalara saygı albümü

Ustalara saygı albümü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes