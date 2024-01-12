F-16'lar Kuzey Irak'taki terör hedeflerini vuruyor

Milli Savunma Bakanlığı, sızmaya çalışan teröristlerden 12'sinin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonların da sürdüğünü açıkladı. Komandolar operasyonlarını sürdürürken F-16'lar da bölgedeki terör noktalarını vurmaya başladı.

#SONDAKİKA Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada ise 5 asker şehit oldu. Bölgede Türkiye'nin yoğun operasyonları devam ediyor. Hava harekâtları sürüyor. Detayları TürkMedya Temsilcisi Şeyhmus Çakan (@cakanse) aktarıyor. pic.twitter.com/fblc7Dtitv