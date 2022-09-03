F-16 kokpitinde ince mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 'Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'nde, Yunanistan'ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini belirterek, "Yunanistan'ın yeniden büyük bir darbe yememesini, hüsranla sonuçlanacak bu girişimlerden vazgeçmesini, tarihten ders almasını tekrar tekrar muhataplarımıza hatırlattık" dedi.



ARTIK CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'llere ulaştığını ifade eden Akar, "Cin şişeden çıktı önümüzdeki dönemde milli muharip uçağımızı da tankımızı da yapacağız. Bu konudaki çalışmalarımız azimle, kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Akar, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak alaka menfaatlerimizin korunmasına yönelik yapılması gereken neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Akar, Yunanistan'ın yaptıklarını da yakından takip ettiklerini belirterek, "Bunlarla alakalı hem masada hem sahada yapılması gereken ne varsa mütekabiliyet çerçevesinde gerekli cevabı verdik, veriyoruz" dedi.

ÇANAKKALE RUHU GÖKLERDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını özel bir uçuşla yaptı. Akar, uçuş için "Her zaman her yerde" parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. Uçuş teçhizatlarını kuşanan Akar, önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından ise F-16'nın kokpitine geçti. Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar, Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, burada "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" diye konuştu.