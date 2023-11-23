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23 Kasım 2023 Perşembe 12:38:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 12:38:00

Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı

Kaynak: AA

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Eyüpsultan'da bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması nedeniyle 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merkez Mahallesi Bestekar İbrahimağa Sokak'ta bir binanın temel atma çalışmaları için yapılan kazı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çalışmaların yapıldığı arsanın arkasında bulunan dörder katlı iki binanın sakinleri, durumu fark etmeleri üzerine belediyeye haber verdi.

Belediye ekiplerinin incelemesinin ardından 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina sakinlerinin bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da Eyüpsultan Belediyesi tarafından konaklayacakları otellere yerleştirildi.

Zabıta ekiplerince mühürlenen binaların çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Mahallede esnaflık yapan Mülayim Turan, inşaat çalışması nedeniyle toprak kayması yaşandığını anlatarak, binalarda hasar olup olmadığını bilmediğini, sabaha karşı iki binanın da boşaltıldığını söyledi.

Etiketler : eyüpsultan toprak kayması bina eyüpsultan belediyesi
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