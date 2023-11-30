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Eyüpsultan'da toprak kayması: 1 ev tahliye edildi
30 Kasım 2023 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 08:18:00

Eyüpsultan'da toprak kayması: 1 ev tahliye edildi

Kaynak: AA

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Eyüpsultan'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Eyüpsultan'da dün gün boyu devam eden sağanak yağışın etkisiyle toprak kaydı. Olayın yaşandığı sokaktaki gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken toprak kaymasının yaşandığı sokaktaki 1 gecekondu boşaltıldı.

Evi zarar gören ev sahibi Menderes Yılmaz, "Boru takmamış, bir şey yapmamış. Hepsi bizim üzerimize geldi. Evimiz yıkıldı. Zor durumda kaldık. Evdeydik içinde oturuyorduk eşim ile beraber, bir baktım ses geldi, ben de dedim şimşek. Hanım geldi, ev yıkıldı dedi. Biz zor kendimizi dışarı attık. Eşyalarımız her şeyimiz yağmurun, çamurun altında kaldı.

Şimdi kapı komşumda kalıyorum. Başka nereye gidebilirim? Yetkililer geldi, yarın gidin kaymakama şikayet edin dedi. Biz de yarın gidip şikayet edeceğiz. Yani sorun bina sahibi yapan müteahhittin sorunu. Banyo, mutfak ve salonumun yarısı gitti. Hepsi çamurun içinde çamaşır makinesi, buzdolabı her şey gitti yani, bütün çekyatlarım suyun içinde kaldı" dedi.

3 GECEKONDU DAHA BOŞALTILMIŞTI

Eyüpsultan dün yine Esentepe Mahallesi Park Üstü Sokak'taki inşaat alanında toprak kayması meydana gelmişti.

Ekipler kaymanın yaşandığı yerin çevresinde bulunan 3 gecekonduyu tedbir amaçlı boşaltmıştı.

Etiketler : eyüpsultan toprak kayması tahliye
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