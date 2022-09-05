05 Eylül 2022 Pazartesi 14:55:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 14:55:00
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde yangın
Kaynak: DHA
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Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve tahtaların yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve tahtaların yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.