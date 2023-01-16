16 Ocak 2023 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 13:30:00
EYT'li Teoman'ın ilk konseri
EYT'li olan rockçı Teoman, önceki akşam sevenleriyle bir araya geldi.
EYT'li olan rockçı Teoman, önceki akşam sevenleriyle bir araya geldi. Bir mekânda sahne alan Teoman, sevilen eserlerini seslendirdi. Kendine has tarzıyla dikkat çeken Teoman, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
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