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30 Mayıs 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 14:00:00

EYT'de maaş bağlama işlemlerinin bu hafta bitirilmesi bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçmesiyle milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin EYT'linin işlemi sona erdi. Henüz aylığı bağlanamayanların ise işlemlerinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

EYT düzenlemesi mart ayında yürürlüğe girdi. Başvuru sayısı 1 milyon 700 bini geçti.

1 milyon 200 bin EYT'linin işlemleri tamamlandı, aylıkları bağlandı.

MAAŞ FARKLARINA E-DEVLET'TEN BAKILABİLECEK

Aylık bağlama süreci devam ediyor.

İşlemlerini henüz tamamlamayan EYT emeklilerinin de aylıklarının bu hafta bağlanması bekleniyor.

Aylıkları yeni bağlanacak olanlar da herhangi bir hak kaybı yaşamayacak. Tüm birikmiş ödemeleri hesaplarına yatırılacak. Maaş farklarına e-Devlet üzerinden bakılabilecek.

BİRİKEN MAAŞLAR ALINABİLECEK

31 Mart'a kadar başvurusunu tamamlayan EYT'lilere, Kurban Bayramı'nın yanı sıra daha önce alamadıkları Ramazan Bayramı ikramiyesi de verilecek.

1 Nisan'dan itibaren birikmiş olan; nisan, mayıs ve haziran aylıklarını da alacaklar.

Etiketler : emeklilikte yaşa takılanlar eyt maaş bağlama emeklilik
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