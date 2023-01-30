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30 Ocak 2023 Pazartesi 18:45:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 18:45:00

EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda perşembe günü görüşülecek

Kaynak: AA

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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.

Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.
Etiketler : eyt emeklilikte yaşa takılanlar cevdet yılmaz
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