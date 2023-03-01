EYT kanun teklifi Meclis'ten geçti

Meclis Genel kurulu, deprem nedeniyle verilen aranın ardından EYT düzenlemesi için mesai yaptı.

Milyonlarca kişinin beklediği EYT ilgili düzenleme Meclis'ten siyasi partilerin mutabakatıyla geçti. Muhalefet partilerinin de desteğini aldı.

EYT yasasının bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle emeklilik başvuruları yapılacak.

EYT'liler ilk maaşlarını nisan ayında alabilecek

EYT'DE YAŞ SINIRI KALDIRILDI

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar bu haktan yararlanabilecek.

Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlar yaş sınırı olmaksızın emekli edilebilecek.

Teklif kapsamında taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu emeklilik de kaldırılacak. İşverenlere ise kıdem tazminatı için kredi desteği ile yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi verilecek.